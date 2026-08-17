В Омской области водителя школьной «Газели» ждет суд за ДТП, в котором погиб ребенок

Завершено расследование уголовного дела о ДТП со школьным микроавтобусом в Омской области, в котором пострадали ученики, один из них погиб. Первое судебное заседание назначено на 27 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По информации прокуратуры, авария произошла 10 мая на 520-м км трассы Тюмень—Ялуторовск—Ишим—Омск. Согласно версии следствия, водитель школьной «Газели» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились восемь детей, которые возвращались в деревню Малиновка c соревнований по волейболу и футболу в Тюкалинске.

12-летний мальчик погиб от полученных травм, остальные школьники и водитель были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вину в совершении преступления водитель признал.

Илья Николаев