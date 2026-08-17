«День Ярославского поля» пройдет 21 августа на территории аэропорта Левцово

Межрегиональная выставка «День Ярославского поля — 2026» пройдет 21 августа на территории аэропорта Левцово в Ярославском муниципальном округе. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День Ярославского поля

Фото: Правительство Ярославской области День Ярославского поля

Фото: Правительство Ярославской области

Официальное открытие выставки запланировано на 12:00. В рамках выставки 13 компаний представят более 60 единиц сельскохозяйственной техники. Посетителям покажут, в частности, возможности агродронов для мониторинга полей.

На выставке будет представлена продукция предприятий агропромышленного комплекса. Для посетителей также организуют ярмарку фермерской продукции, гастрономический фестиваль «Вкусы Ярославии», контактный зоопарк и выставку ретроавтомобилей. Для представителей отрасли проведут панельные дискуссии и круглые столы по развитию растениеводства и льноводства.

Кроме того, в рамках регионального этапа всероссийского марафона «Земля спорта» около 200 спортсменов-любителей из муниципальных округов области будут соревноваться в силовом экстриме и выполнять нормативы ГТО.

Организатором выставки выступает министерство АПК и потребительского рынка Ярославской области.

Антон Голицын