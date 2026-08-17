В Новосибирске в этом году обеспечат жильем 480 детей-сирот

Мэрия Новосибирска вновь перевыполнит годовой план по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом глава города Максим Кудрявцев сообщил 17 августа на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«В этом году на эти цели из областного и федерального бюджетов выделили серьезные средства — 2,3 млрд руб. Предусмотрена программа на 426 человек. На текущую дату жильем уже обеспечено 368 ребят, из них более 200 получили ключи от закупленных мэрией квартир. Остальные воспользовались жилищными сертификатами»,— рассказал мэр. Кроме того, экономия по результатам торгов позволила городским властям дополнительно приобрести 54 жилых помещения. Таким образом, в 2026 году жилье получат 480 детей-сирот.

По данным мэрии, в 2024-м квартиры в Новосибирске получили 384 ребенка из этой категории вместо запланированных 340. В прошлом году жильем обеспечили уже 522 человека — на 59 человек больше, чем планировалось.

Валерий Лавский