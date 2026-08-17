В Ярославской области в июле цены выросли на 0,1%

В Ярославской области в июле 2026 года сводный индекс потребительских цен составил 100,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,7%, непродовольственные товары не изменились в цене, а платные услуги подешевели на 0,5%.

Наибольший рост цен среди продуктов зафиксирован на сахар — 10,9%. Мясо птицы подорожало на 5,3%, чай — на 3,6%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 3,1%. Более чем на 2% выросли цены на подсолнечное масло, колбасные изделия, коньяк и пиво. Одновременно снизились цены на яйца, сливочное масло и мороженое. Среди овощей подорожали свекла, морковь, сладкий перец и картофель. Капуста, огурцы и помидоры, напротив, стали дешевле.

В группе непродовольственных товаров более чем на 1% выросли цены на компьютеры, моющие и чистящие средства. Медикаменты, бумажно-беловые и парфюмерно-косметические товары подорожали на 0,7–0,8%, мебель — на 0,5%.

Продолжился рост цен на моторное топливо. Газовое моторное топливо подорожало на 17,2%, бензин АИ-98 и выше — на 1,6%, дизельное топливо — на 1%, бензин АИ-92 и АИ-95 — на 0,8%. Компримированный газ прибавил в цене 0,5%.

В сфере платных услуг на 1,5% подорожали услуги зарубежного туризма, на 1,1% — медицинские услуги. Услуги внутреннего туризма, напротив, подешевели на 2,2%.

По отношению к декабрю 2025-го, индекс потребительских цен в Ярославской области составил 104,9%.

Антон Голицын