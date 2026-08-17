В ярославских больницах медицинские документы переведут в электронный вид

Министерство здравоохранения Ярославской области объявило закупку на внедрение программного обеспечения для перевода медицинской документации в электронный вид. Информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная больница

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Ярославской области Ярославская областная больница

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Ярославской области

Система должна появиться в 25 медучреждениях региона. В электронный формат планируется перевести 58 видов документов, включая эпикриз родов, протокол кесарева сечения, карты диспансеризации и протоколы вскрытия. Все документы будут включены в единый цифровой контур.

В перечень учреждений вошли областная клиническая и областная детская больницы, туберкулезная, наркологическая и инфекционная больницы, центральные районные больницы, больница имени Соловьева, больницы № 2, № 3 и № 9 Ярославля, Рыбинская больница № 1 и кожно-венерологический диспансер.

Начальная стоимость контракта составляет 14,4 млн руб. Срок выполнения работ — 90 календарных дней. Заявки на участие в закупке начали принимать 14 августа. Победителя планируется определить 27 августа. Таким образом, контракт может быть заключен уже в начале сентября.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе внедряют единую информационную систему для медицинских учреждений. В частности, в 2025 году проходила оцифровка медицинских карт пациентов.

Антон Голицын