Циклон принесет в Петербург дожди и прохладу в начале новой недели

Новая рабочая неделя начнется в Санкт-Петербурге с дождей и похолодания. Температура воздуха в городе в понедельник не поднимется выше +21 градуса, местами возможны грозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дожди и грозы ожидаются в Петербурге на новой рабочей неделе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Дожди и грозы ожидаются в Петербурге на новой рабочей неделе

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 17 августа погоду в Северной столице будет определять тыловая часть циклона, который медленно перемещается на север вдоль западной границы Карелии.

В Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до +19…+21 градуса, в Ленинградской области — до +17…+22 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба, что ниже климатической нормы.

Во вторник, 18 августа, в Петербурге также ожидаются кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит +19…+21 градус.

Матвей Николаев