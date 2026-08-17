Петербург занял восьмое место по доле работников с зарплатой выше средней
В Санкт-Петербурге 43,8% работников получают зарплату выше среднероссийского уровня, следует из рейтинга РИА Новости. По этому показателю город занял восьмое место.
Петербург оказался восьмым в рейтинге регионов по высоким зарплатам
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Доля сотрудников с доходами выше двух средних зарплат по стране в Петербурге составила 11%.
Москва расположилась на седьмой позиции рейтинга. Зарплату выше среднероссийской получают 44,5% работников, а доход более чем в два раза выше среднего — 17,9% сотрудников.
Таким образом, по доле работников с зарплатой выше средней российские столицы оказались на соседних строчках рейтинга.