В тюменском селе Иевлево уровень воды в Тоболе приближается к критическому

В Тюменской области уровень воды в реке Тобол в селе Иевлево приближается к критической отметке в 950 см. За сутки он вырос на 1 см и достиг 947 см, следует из информации в боте «Паводок. Инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Максима Афанасьева в Max Фото: канал Максима Афанасьева в Max

При этом на Туре в Тюмени уровень воды продолжает падать: за последние сутки он снизился до 816 см (-6 см). «Специалисты провели обработку домов и придомовых территорий в районах, где вода уже сошла и проведена уборка мусора. Обработано сразу 16 адресов в СНТ "Дубрава"»,— рассказал накануне глава Тюмени Максим Афанасьев в Max.

Ранее губернатор Александр Моор сообщил на пресс-конференции, что научное сообщество проанализирует причины и последствия летнего паводка в Тюменской области, чтобы региональные власти смогли разработать план действий в случае повторения ситуации с повышением уровня воды в реках в июне-августе.

Ирина Пичурина