Почти половина долгов компаний Ставрополья приходится на обрабатывающие производства

На обрабатывающие производства приходится 46,7% кредитного портфеля юридических лиц в Ставропольском крае. Об этом говорится в ответе пресс-службы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России на запрос «Ъ-Кавказ».

За январь—июнь 2026 года объем кредитов, выданных предприятиям обрабатывающей промышленности, вырос на 59,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, объем кредитования предприятий пищевой промышленности увеличился на 76,3%, химической промышленности — на 58,8%.

В целом кредитный портфель юридических лиц в крае на 1 июля составил около 601 млрд руб., увеличившись за год на 23,9%. За первое полугодие предприятия получили свыше 267,3 млрд руб. кредитов — на 12% больше, чем годом ранее.

В структуре кредитного портфеля второе место после обрабатывающих производств занимает сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство — 23,5%. На операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг приходится 8,3%, на строительство — 7,6%, на оптовую и розничную торговлю — 6,8%, на транспорт и связь — 3,9%. Доля прочих видов деятельности составляет 2,5%.

Просроченная задолженность юридических лиц на 1 июля выросла до 27,4 млрд руб. против 23 млрд руб. годом ранее. При этом ее доля в кредитном портфеле сократилась с 4,75% до 4,56%. В Банке России это во многом связывают с опережающим ростом срочного кредитного портфеля, в том числе из-за реализации крупных инвестиционных проектов в регионе.

Помимо обрабатывающей промышленности, рост кредитования за год зафиксирован в строительстве и торговле. Строительные предприятия за шесть месяцев получили заемных средств на 27,8% больше, чем годом ранее, торговые — на 14,3% больше.

Валерий Климов