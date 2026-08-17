На внедрение умной транспортной системы в Чебоксарах направят 154,7 млн рублей

На внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Чебоксарской городской агломерации выделили 154,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

ИТС будет использоваться для мониторинга и управления транспортной системой в режиме реального времени. Система предусматривает управление транспортными потоками, повышение безопасности движения и эффективности использования дорожной сети.

Проект также включает цифровизацию данных транспортного комплекса, паспортизацию светофорных объектов и моделирование транспортных потоков. Целью проекта является сокращение времени в пути, повышение безопасности и снижение выбросов загрязняющих веществ автомобилями.

Заказчиком выступает «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» Минтранса Чувашии. Работы рассчитаны на 2026–2027 годы.

Анна Кайдалова