В Сочи подвалы многоквартирных домов готовят для укрытия жителей

В Сочи начали проверять подвальные помещения многоквартирных домов, которые при необходимости смогут использоваться для укрытия жителей. Работы проводят в разных районах города. Специалисты оценивают состояние помещений и определяют, соответствуют ли они необходимым требованиям для такого использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проверки проводят специальные комиссии. При обследовании специалисты обращают внимание на прочность несущих конструкций, состояние гидроизоляции и работу инженерных систем. В том числе проверяют электроснабжение и вентиляцию. Отдельно оценивают состояние помещений и наличие посторонних предметов и большого количества мусора, которые могут препятствовать их использованию.

Подготовка подвалов уже идет в разных районах Сочи. В Центральном районе специалисты привели в порядок более 270 подвальных помещений. В них убрали скопившийся мусор и ненужные вещи, чтобы при необходимости жители могли беспрепятственно попасть внутрь.

Обследование подвальных помещений продолжается. Специалисты должны определить состояние каждого объекта и установить, можно ли использовать его для укрытия людей. Если помещение не соответствует необходимым требованиям, там при необходимости проведут дополнительные работы.

Проверка также позволяет оценить состояние инженерных систем и конструкций, которые должны обеспечивать возможность использования подвалов по назначению. При подготовке помещений специалисты учитывают отсутствие препятствий для доступа жителей и оценивают наличие условий, необходимых для пребывания людей.

Работы продолжаются в разных районах города. По мере обследования специалисты определяют состояние подвальных помещений и необходимость дополнительных работ. Информацию о проверке и подготовке подвалов распространила пресс-служба администрации Сочи.

Мария Удовик