Задолженность ставропольских компаний перед банками выросла почти на четверть за год

Кредитный портфель юридических лиц в Ставропольском крае на 1 июля 2026 года составил около 601 млрд руб., увеличившись за год на 23,9%. Об этом говорится в ответе пресс-службы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

За январь—июнь 2026 года объем выданных юридическим лицам кредитов составил свыше 267,3 млрд руб. Годовой прирост объема выдач составил 12%.

Просроченная задолженность юридических лиц на 1 июля увеличилась до 27,4 млрд руб. против 23 млрд руб. годом ранее. При этом ее доля в кредитном портфеле сократилась с 4,75% на 1 июля 2025 года до 4,56% на 1 июля 2026 года. В Банке России отмечают, что это во многом связано с опережающим ростом срочного кредитного портфеля, в том числе в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов в регионе.

Наибольшая доля кредитного портфеля приходится на обрабатывающие производства — 46,7%. На сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство приходится 23,5%, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг — 8,3%, строительство — 7,6%, оптовую и розничную торговлю — 6,8%, транспорт и связь — 3,9%. Еще 2,5% приходится на прочие виды деятельности.

Наиболее активно за год росли объемы кредитования предприятий обрабатывающей промышленности. За шесть месяцев объем выданных им кредитов увеличился на 59,5% год к году. В том числе предприятиям пищевой промышленности было выдано на 76,3% больше, предприятиям химической промышленности — на 58,8% больше.

Строительные предприятия за январь—июнь получили на 27,8% больше заемных средств, чем годом ранее, торговые — на 14,3% больше.

Валерий Климов