В Сочи 17 августа проведут учебные стрельбы в акватории морского порта

В понедельник, 17 августа, в акватории морского порта Сочи пройдут учебные стрельбы. Мероприятие запланировано с 09:00 до 23:00. Перед началом стрельб, в 08:50, в городе проведут речевое оповещение населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Учебные стрельбы связаны с отработкой действий военными. Жителей и гостей Сочи просят сохранять спокойствие во время проведения мероприятия.

Учения пройдут на фоне сообщений Минобороны РФ об уничтожении беспилотных летательных аппаратов в ночь на 17 августа. Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 205 украинских БПЛА самолетного типа.

По данным ведомства, беспилотники уничтожали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областями. Кроме того, средства ПВО работали над территорией Республики Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Днем 16 августа также зафиксировали работу средств ПВО. В период с 08:00 до 20:00 мск дежурные средства перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа. Их уничтожали над Белгородской, Брянской и Курской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

При этом в Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также о расположении военных и критически важных объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик