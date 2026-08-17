В Нижнекамске проверили готовность хостелов к ЧС

На прошлой неделе в Нижнекамске проверили готовность 11 хостелов к чрезвычайным ситуациям. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Радмир Беляев.

Комиссия обследовала помещения, которые могут использоваться в качестве укрытий. Также рабочие группы оценили знание персоналом алгоритмов действий при угрозе, работу систем оповещения и наличие памяток для сотрудников и посетителей.

По сообщению господина Беляева, специалисты обследуют и другие места массового пребывания людей, включая гостиницы и торговые центры.

Анна Кайдалова