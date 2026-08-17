В Ярославле на неделе ожидается умеренно теплая погода
В Ярославле на предстоящей неделе температура воздуха будет держаться в районе +20…+22 градусов днем и около +10…+12 градусов ночью. Такой прогноз приводит сервис «Яндекс Погода».
Ярославль
Фото: Илья Рамич
В понедельник, 17 августа, воздух прогреется до +22 градусов, ночью температура опустится до +12. Во вторник ожидается до +22 градусов днем и +11 ночью.
В среду и четверг дневная температура составит около +21 градуса, ночью — до +10. В пятницу также прогнозируется до +21 градуса днем и +10 ночью.
В субботу, 22 августа, температура поднимется до +22 градусов, в воскресенье ожидается около +20. Ночью в эти дни — около +10 градусов.
В течение недели прогнозируется западный и юго-западный ветер скоростью около 4–4,5 м/с. По данным Гидрометцентра России, северо-восток Центрального федерального округа в ближайшие дни будет находиться под влиянием циклонических процессов. В регионе ожидаются кратковременные дожди.