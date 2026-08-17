Глава Ямала посетил Муравленко в ходе «Честного маршрута»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов завершил поездку в Муравленко в рамках «Честного маршрута», сообщили в правительстве региона. Там он осмотрел строящуюся поликлинику, вручил жителям ключи от новых квартир и провел встречи с горожанами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов (в центре)

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Программа визита началась с осмотра обновленной набережной в парке «Месторождения». О благоустройстве жители просили губернатора во время «Честного маршрута» в 2022 году — работы завершились в декабре 2025 года. Далее Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир в микрорайоне Радужный жителям аварийных домов. Всего в этом году из аварийного фонда города переехали 104 семьи — более 300 человек.

Глава региона также оценил темпы строительства медкомплекса в Муравленко: в нем появятся поликлиника для взрослых, женская консультация, стоматология, зубопротезная лаборатория. Он рассчитан на 730 посещений. Символический старт строительству был дан также на «Честном маршруте» в 2022 году, а сейчас оно завершено на 70%. «Новый поликлинический комплекс — очень нужный объект для системы здравоохранения Муравленко. Все, что нужно для получения первичной медицинской помощи, будет в одном здании: терапевты и узкие специалисты, стоматологи, здесь же разместится государственная аптека. Это позволит на прежних площадях полностью разместить детскую поликлинику»,— прокомментировал господин Артюхов. Кроме того, на встрече с жителями он сообщил, что в городе появится новый корпус больницы, где разместится отделение анестезиологии и реанимации.

На встречу пришли порядка 650 человек. Поднимались темы благоустройства дворов и отдельных микрорайонов города, развития медицины, переселения из аварийного фонда — власти уже взяли обращения в работу. Также Дмитрий Артюхов посетил образовательный центр «Взлет» и культурно-оздоровительный центр «Сибирь».

Первым городом, который губернатор посетил в рамках «Честного маршрута», стал Ноябрьск. Следующим пунктом станет Губкинский.

Ирина Пичурина