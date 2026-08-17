Центр единоборств в Гаврилов-Яме откроют к началу учебного года

В Гаврилов-Яме планируют открыть центр единоборств к началу учебного года. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр единоборств в Гаврилов-Яме

Фото: Правительство Ярославской области Центр единоборств в Гаврилов-Яме

Фото: Правительство Ярославской области

Центр строят по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» рядом со стадионом «Труд» с сентября 2025 года. Стоимость контракта составила 143,9 млн руб. В здании разместятся два универсальных зала для занятий борьбой, боксом и муай-таем, раздевалки с саунами, медицинский кабинет и помещения для тренеров.

По словам губернатора, проект доработали с учетом практических потребностей. В частности, в центре предусмотрены отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, а также кабинеты для восстановления. Сейчас объект практически готов, остаются небольшие работы по благоустройству.

В перспективе рядом со стадионом «Труд» планируется создать единый спортивный кластер. Для этого необходимо подготовить проект реконструкции стадиона и включить работы в федеральные программы.

Антон Голицын