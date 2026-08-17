На Ставрополье выдача ипотеки выросла на 40% за полгода

В январе—июне 2026 года банки выдали физическим лицам в Ставропольском крае 6 859 ипотечных жилищных кредитов, на 40,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе пресс-службы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объем ипотечных выдач за шесть месяцев составил более 27,9 млрд руб. против 19,3 млрд руб. годом ранее, увеличившись на 45%.

В Банке России отмечают, что рост ипотечного кредитования во многом был связан с ожиданиями изменения условий программы «Семейная ипотека». Это побудило заемщиков активнее оформлять жилищные кредиты, чтобы успеть воспользоваться программой на прежних льготных условиях. Изменения условий программы, которые первоначально должны были вступить в силу 1 июля, были перенесены на 1 октября.

На 1 июля 2026 года задолженность жителей Ставропольского края по ипотечным жилищным кредитам составила свыше 291 млрд руб., увеличившись на 11,6% за год.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в июне составила 8,38% против 7,22% годом ранее. В Банке России рост показателя связывают с увеличением доли рыночной ипотеки и соответствующим снижением доли льготной ипотеки в структуре выдач.

При этом выросла просроченная задолженность по ипотеке. На 1 июля она составила около 3,5 млрд руб. против около 1,9 млрд руб. годом ранее. Доля просроченной ипотечной задолженности увеличилась с 0,7% до 1,2%.

По России доля просроченной ипотечной задолженности за год также выросла — с 0,8% на 1 июля 2025 года до 1,2% на 1 июля 2026 года, или на 0,4 процентного пункта.

Ранее Банк России отмечал улучшение качества новых ипотечных кредитов. По данным регулятора, заемщики, оформившие ипотеку в 2025 году, допускают меньше просрочек, чем те, кто получил ипотеку годом ранее. В ЦБ связывают это в том числе с более тщательной оценкой банками кредитоспособности заемщиков.

Роман Лаврухин