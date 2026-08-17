В Ярославле сгорел изъятый объект культурного наследия «Дом Галкина»

В Ярославле сгорел объект культурного наследия «Дом жилой вологодского купца А.А. Галкина» конца XIX века. О пожаре сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

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Сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания на улице Смолякова, 23а поступило 16 августа в 18:16. Пожар был потушен в 21:39. Памятник получил повреждения на площади 450 кв. м.

Дом не эксплуатировался. В 2023 году Дом Галкина вместе с расположенным рядом зданием мукомольной мельницы был изъят у собственника по решению суда, так как владелец не принимал меры к сохранению памятников. В 2025 году дом был выставлен на торги, но его никто не купил.

Антон Голицын