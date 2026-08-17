Ипотечная ставка на Ставрополье выросла до 8,38%

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в Ставропольском крае в июне 2026 года составила 8,38%, увеличившись за год на 1,16 процентного пункта. Об этом говорится в ответе пресс-службы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Годом ранее средневзвешенная ипотечная ставка в крае составляла 7,22%. В Банке России рост показателя связывают с увеличением доли рыночной ипотеки и соответствующим снижением доли льготных кредитов в структуре выдач.

Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, предоставленным физическим лицам кредитными организациями в Северо-Кавказском федеральном округе, в июне составила 19,38% против 19,41% годом ранее.

Ранее Банк России отмечал, что изменение структуры ипотечных выдач влияет на средневзвешенную ставку. В июне 2026 года средняя ставка по ипотеке в России снизилась до 9% годовых против 10,2% в мае. В ЦБ связали это со снижением доли выдач ипотечных кредитов на рыночных условиях с 45,2% до 33,6%. При этом средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке почти не изменилась и составила 17,8% против 17,7% в мае.

В июле Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых. Регулятор отметил, что рост кредитования в июне немного замедлился. По данным регулятора, денежно-кредитные условия остаются умеренно жесткими.

Валерий Климов