Более 50 беспилотников уничтожили над Ростовской областью за ночь

В Ростовской области минувшей ночью уничтожили более 50 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники были сбиты над Каменском-Шахтинским, Новошахтинском, Батайском, Таганрогом и Донецком, а также в Чертковском, Каменском, Тарасовском, Белокалитвинском, Миллеровском, Кашарском, Морозовском, Азовском и Шолоховском районах.

По предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Данные уточняются.

Валерий Климов