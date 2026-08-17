Спасатели Ленобласти за сутки ликвидировали 12 пожаров и восемь ДТП

За минувшие сутки подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области ликвидировали 12 пожаров. К работам привлекались 100 сотрудников и 25 единиц техники.

Кроме того, подразделения участвовали в ликвидации последствий восьми ДТП. В работах задействовали 33 человека и восемь единиц техники. Спасены восемь человек.

Еще пять выездов были связаны с поисково-спасательными работами в лесных массивах. В них участвовали 24 спасателя и шесть единиц техники. В результате были спасены семь человек.

Матвей Николаев