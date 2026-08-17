Просрочка по кредитам ставропольцев достигла 33,1 млрд рублей

Объем просроченной задолженности жителей Ставропольского края по кредитам на 1 июля 2026 года составил 33,1 млрд руб., или около 6% общего объема задолженности. Об этом говорится в ответе пресс-службы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Годом ранее просроченная задолженность составляла 30,3 млрд руб., а ее доля — 5,9%. Таким образом, за год объем просрочки вырос на 2,8 млрд руб.

Наиболее заметно в Ставропольском крае за год вырос объем просрочки по ипотечным кредитам — на 1,6 млрд руб. По потребительским кредитам просроченная задолженность увеличилась почти на 1,2 млрд руб.

На федеральном уровне доля просроченной задолженности граждан также выросла. По данным Банка России, на 1 июля 2026 года она составила 4,72%, увеличившись за год на 0,26 процентного пункта.

Ранее Банк России отмечал улучшение качества новых потребительских кредитов. По данным регулятора, доля задолженности с просрочкой более 30 дней на третий месяц после выдачи составила 0,7% по кредитам наличными, выданным в апреле 2026 года, и 2,4% по кредитным картам. Оба показателя снизились на 0,9 процентного пункта по сравнению с выдачами апреля 2025 года. При этом ЦБ указывал на сохранение рисков ухудшения качества обслуживания кредитов в случае замедления роста реальных доходов заемщиков.

С 1 июля Банк России ужесточил требования к выдаче наиболее рискованных потребительских кредитов. В частности, регулятор ввел дополнительные ограничения для займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Ранее ЦБ сообщал, что такие меры направлены на ограничение накопления рисков в сегменте потребительского кредитования.

Роман Лаврухин