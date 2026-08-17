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СКР предъявил обвинение водителю после гибели девочки в ДТП под Приозерском

Следственный комитет предъявил обвинение 41-летнему водителю, который устроил ДТП под Приозерском в состоянии алкогольного опьянения. В аварии погибла его дочь, а сын получил травмы. Об этом 16 августа сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.

В Ленобласти предъявили обвинение водителю, в ДТП с которым погибла его дочь

В Ленобласти предъявили обвинение водителю, в ДТП с которым погибла его дочь

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Ленобласти предъявили обвинение водителю, в ДТП с которым погибла его дочь

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Пока фигурант дела задержан.

После аварии мальчика доставили в больницу. Врачи диагностировали у него различные травмы, однако угрозы жизни не было. После осмотра ребенка передали матери.

Матвей Николаев

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