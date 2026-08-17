Ставропольцы взяли 175 млрд рублей кредитов за полгода

В первом полугодии 2026 года жители Ставропольского края взяли в кредит 175 млрд руб. Об этом говорится в ответе пресс-службы Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России на запрос «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По сравнению с первым полугодием 2025 года объем выдач вырос с 137,8 млрд до 175 млрд руб. Из этой суммы около 28 млрд руб. пришлось на ипотечные кредиты, еще 147 млрд руб.— на потребительские.

На 1 июля кредитный портфель физических лиц в Ставропольском крае составил 552,3 млрд руб., увеличившись за год на 7,5%. В первом полугодии прошлого года объем ипотечных выдач составлял 19,3 млрд руб., потребительских — 118,5 млрд руб.

В Банке России связывают рост спроса на потребительские кредиты с ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики и поэтапным снижением ключевой ставки. На этом фоне банки снижают процентные ставки, что делает кредитные продукты доступнее для граждан.

Роман Лаврухин