Новосибирские футболисты отыгрались в концовке матча с «Волгарем»

В чемпионате группы «Золотой» Второй лиги футболисты «Сибири» 16 августа свели вничью матч с астраханским «Волгарем». Это была первая игра новосибирской команды в этом сезоне на стадионе «Спартак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Хозяева открыли счет на 21-й минуте, когда Олег Николаев, ворвавшийся в штрафную площадь, точно пробил в дальний угол. Но затем «Сибирь» утратила преимущество: Данил Полубояринов в конце первого тайма сравнял счет, а Дмитрий Лесников в середине второго вывел «Волгарь» вперед. При этом волжане еще и не забили пенальти, назначенный в ворота новосибирцев. Голкипер Максим Киселев взял мяч после удара с 11-метровой отметки.

Спас «Сибирь» за девять минут до конца основного времени матча Артур Янгаев. Он точно пробил с близкого расстояния, находясь в окружении нескольких соперников, — 2:2.

После пяти туров «Сибирь» с семью очками осталась на седьмом месте в турнирной таблице. Она отстает на четыре очка от лидера — московской «Родины», обыгравшей «Динамо-Брянск» (3:1). Восемь очков у кировского «Динамо», проигравшего в этом туре во Владикавказе «Алании» (0:2). По семь, помимо «Сибири», у «Алании», «Динамо-Брянск» и «Машука-КМВ» из Пятигорска.

Валерий Лавский