Один миллиард рублей получит Саратов на замену труб в 2027 году

В Саратове продолжается обновление водопровода. Подробностями в личном Telegram-канале поделился губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

На момент публикации трубы заменили на ул. Уфимцева, Благодарова, Буровая и Саперная. Сейчас там проводят благоустройство. «Качественное восстановление территории — обязательное условие реализации региональной программы», — отметил господин Бусаргин.

Работы продолжаются на трех участках. На ул. Кутякова (между ул. Пугачева и Астраханская) меняют часть коллектора постройки 1913 г. Возле МОУ «СОШ № 73» обновляют 370 м водопровода. На ул. Бахметьевская (между ул. Рахова и Чапаева) реконструируют около 450 м труб.

Кампания по модернизации водопровода Саратова длится второй год. Финансирование проекта уже превысило 2 млрд руб. В 2027 году город получит из регионального бюджета еще 1 млрд руб.

Дарья Васенина