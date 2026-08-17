В Новороссийске на подготовку детских учреждений культуры направили 70 млн рублей

В Новороссийске на ремонт, оснащение и обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования в сфере культуры перед новым учебным годом направили 70,38 млн руб. Об этом сообщает «НР» со ссылкой на начальника управления культуры Сергей Шептий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основной объем средств — 68,47 млн руб. — предусмотрен на подготовку зданий Детской школы искусств станицы Раевской. Работы проводятся в основном здании школы, а также в двух ее филиалах — в станицах Раевской и Натухаевской.

Помимо ремонтных работ, финансирование направлено на материально-техническое оснащение учреждений, а также мероприятия по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. В Детской музыкальной школе №1 имени Данини ведется подготовка документации для проведения капитального ремонта фасада и кровли здания.

В управлении культуры отметили, что подготовка учреждений дополнительного образования к новому учебному году идет в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что школы Новороссийска 1 сентября приступят к работе в штатном режиме. Обучение с применением дистанционных технологий на начало учебного года не планируется. Педагогические коллективы будут принимать учеников в школах.

Анна Гречко