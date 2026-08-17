В Новороссийске на подготовку детских учреждений культуры направили 70 млн рублей
В Новороссийске на ремонт, оснащение и обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования в сфере культуры перед новым учебным годом направили 70,38 млн руб. Об этом сообщает «НР» со ссылкой на начальника управления культуры Сергей Шептий.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Основной объем средств — 68,47 млн руб. — предусмотрен на подготовку зданий Детской школы искусств станицы Раевской. Работы проводятся в основном здании школы, а также в двух ее филиалах — в станицах Раевской и Натухаевской.
Помимо ремонтных работ, финансирование направлено на материально-техническое оснащение учреждений, а также мероприятия по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. В Детской музыкальной школе №1 имени Данини ведется подготовка документации для проведения капитального ремонта фасада и кровли здания.
В управлении культуры отметили, что подготовка учреждений дополнительного образования к новому учебному году идет в установленные сроки.
Ранее сообщалось, что школы Новороссийска 1 сентября приступят к работе в штатном режиме. Обучение с применением дистанционных технологий на начало учебного года не планируется. Педагогические коллективы будут принимать учеников в школах.