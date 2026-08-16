Осенью в Саратове посадят 300 крупномеров клена, вяза и тополя

В Саратове продолжается исполнение региональной программы озеленения. Подробностями в личном Telegram-канале поделился губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

Этой осенью в городе планируют высадить 300 крупномеров клена, вяза и тополя. Деревья появятся на ул. Вольская, Соколовая, Зарубина и Советская. Господин Бусаргин напомнил, что в этом году Саратов получил на озеленение 20 млн руб. из областного бюджета.

«Принципиальным решением является высадка именно крупномерных саженцев наиболее подходящих для городских условий пород. Их определяли совместно с экспертным сообществом»,— рассказал губернатор. Новые деревья уже посадили на набережной Космонавтов, в саду «Липки», в сквере им. Юрия Гагарина в Комсомольском поселке, в сквере им. Олега Янковского, а также на ул. Чернышевского, Григорьева и Октябрьская.

На портале «Госзакупки» «Ъ — Средняя Волга» удалось найти два контракта на поставку тополей и вязов, а также один — на высадку этих деревьев. Заказчик работ — МБУ «Спецавтохозяйство по Уборке Города». В марте сначала организовали закупку и вязов, и тополей. Исполнение подряда стоимостью 1,6 млн руб. (начальная цена — 2,6 млн руб.) прекратили, подрядчиком выступало петербургское ООО «Урса». Затем учреждение заключило с саратовским ООО «Софт-Ап» контракт на поставку только тополей. Стоимость работ составила 486,8 тыс. руб. при максимальной цене на аукционе 975 тыс. руб. Отметим, 10 июня первого подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

14 августа МБУ выбрало исполнителя высадки деревьев во Фрунзенском районе Саратова. В опубликованных документах не указано, где именно проведут работы. Отметим, к Фрунзенскому району могут относиться заявленные к озеленению ул. Вольская, Советская. Начальная цена на торгах составляла 2,38 млн руб., предложение победителя на момент публикации неизвестно. Срок исполнения — 30 октября.

Также закупку и высадку тополей, кленов и акаций организовывает МБУ «Служба благоустройства Кировского района». К этому муниципалитету могут относиться участки заявленных ул. Соколовая и Зарубина. Местные власти предлагают за комплекс работ до 3,62 млн руб. Срок исполнения — 30 сентября.

Дарья Васенина