Покрытие бесплатного Wi-Fi расширяют в Пензе

Общественную сеть Wi-Fi расширяют в Пензе. Подробностями в личном Telegram-канале поделился губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

После введения первых ограничений мобильного интернета из-за атак ВСУ в ряде населенных пунктов региона организовали бесплатный Wi-Fi. Большая часть точек доступа расположена в Пензе. Среди прочих, 64 роутера работают на остановках общественного транспорта во всех районах города.

Новые точки появятся в парке Белинского. «Теперь Wi-Fi есть не только около планетария, но и в основной части любимого места отдыха пензенцев, где работают аттракционы и всегда много семей с детьми. До 1 сентября оборудование разместят и в локациях, где сейчас ведется реконструкция»,— рассказал господин Мельниченко.

Дарья Васенина