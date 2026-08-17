В Новороссийске обновят дорожные разметки у 20 школ к 1 сентября
В Новороссийске к началу учебного года обновят дорожную разметку у 20 школ. Работы по подготовке прилегающих территорий включают также восстановление дорожных знаков и ремонт светофоров, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Из 87 запланированных к восстановлению дорожных знаков специалисты уже привели в порядок 52. Кроме того, запланирован ремонт шести светофоров. Специалисты обрезают кроны деревьев, которые ограничивают видимость знаков и сигналов светофоров для водителей.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что подготовка к учебному году включает не только состояние школ, но и благоустройство прилегающих территорий и обеспечение безопасности дорожного движения.
Подготовка дорожной инфраструктуры проходит на фоне роста аварий с участием несовершеннолетних. По данным Госавтоинспекции по Новороссийску, за семь месяцев 2026 года на территории города зарегистрировали 28 таких ДТП — на пять больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях пострадали 28 детей, что на четыре больше прошлогоднего показателя. Погибших среди несовершеннолетних нет.
Водителей призвали быть внимательными возле образовательных учреждений, соблюдать скоростной режим и учитывать, что с началом учебного года на улицах станет больше детей.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске продолжают обновлять дорожную разметку, однако работы на многих участках затянулись из-за перезаключения контрактов. Возле образовательных учреждений разметку планируют нанести до 1 сентября, на остальных дорогах — в течение третьего квартала.