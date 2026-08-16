Петербургский синхронист Захар Трофимов завоевал третье золото юниорского ЧМ

Петербургский синхронист Захар Трофимов стал победителем юниорского чемпионата мира в Будапеште в сольной произвольной программе. 16 августа он набрал 267,0426 балла, опередив представителей Испании и Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржец Захар Трофимов стал трехкратным чемпионом юниорского ЧМ по синхронному плаванию

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Петербурга Петербуржец Захар Трофимов стал трехкратным чемпионом юниорского ЧМ по синхронному плаванию

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Петербурга

Серебряным призером стал испанец Энеко Санчес-Агилар с результатом 264,4163 балла. Бронзовую медаль завоевал представитель Казахстана Виктор Друзин, набравший 257,1201 балла.

Для Захара Трофимова эта победа стала уже третьей на нынешнем первенстве мира. 12 августа он выиграл техническую программу в сольном выступлении, а 14 августа вместе с Алиной Румянцевой стал победителем в технической программе смешанных дуэтов.

Матвей Николаев