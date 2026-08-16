В Петербурге отменили остановку троллейбусов у метро «Старая Деревня»

В Приморском районе Санкт-Петербурга с 09:20 16 августа до окончания работ отменена остановка троллейбусов «станция метро “Старая Деревня”». Об этом сообщили в «Горэлектротрансе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Четыре троллейбусных маршрута изменили остановку у метро «Старая Деревня»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Четыре троллейбусных маршрута изменили остановку у метро «Старая Деревня»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Изменения затронули маршруты №23, 25, 40 и 52. Пассажиры могут воспользоваться остановкой «Торфяная дорога». Причиной временной отмены остановки стало благоустройство территории.

Кроме того, с 9 августа из-за аварийных работ на инженерных сетях закрыто движение троллейбусов №20 и 48, а также трамваев №36 и 41 по улице Новостроек у проспекта Стачек. Об этом ранее сообщали в ГКУ «Организатор перевозок».

Троллейбус №20 следует в объезд от конечной станции «Авангардная улица» по проспекту Ветеранов, улице Зины Портновой, Трамвайному проспекту, проспекту Стачек, Комсомольской площади, Краснопутиловской улице, Автовской улице и улице Васи Алексеева до конечной станции «Площадь Стачек».

Матвей Николаев