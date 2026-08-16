Главные новости за 10-16 августа. Кавказ

В Ставропольском крае убрано 97,4% площадей, занятых пшеницей. Аграрии намолотили почти 9,1 млн тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Жатву завершили в 11 округах края: Апанасенковском, Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском, Туркменском, Александровском, Буденновском, Изобильненском, Красногвардейском, Новоалександровском и Кочубеевском.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Карачаево-Черкесии Алексея Каплунова за передачу представителю террористической организации сведений о сотрудниках колонии в Ставропольском крае и заключенных, отправившихся в зону СВО.

Для оперативного мониторинга обстановки на топливном рынке Ставропольского края планируется использовать обратную связь от жителей: люди смогут сообщать, где наблюдаются очереди на заправках, а где проблем с доступностью топлива нет.

Поставки автомобильного топлива в Ставропольском крае за прошедшую неделю стабилизировались, логистические цепочки работают без сбоев.

Джамбулат Гаджиев стал врио министра транспорта и дорожного хозяйства республики Дагестан. Соответствующий указ подписал глава региона Федор Щукин, сообщила пресс-служба правительства региона. До нового назначения Гаджиев более 20 лет проработал в правоохранительных органах России.

В Дагестане задержаны судоводитель и организатор платных прогулок на катере. Они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного после гибели женщины при столкновении маломерного судна со скалой в акватории реки Сулак. Следствие установило, что предприниматель организовал платные катания на маломерном судне вблизи села Старое Зубутли Казбековского района Республики Дагестан. При этом судном управлял человек, не имеющий права на управление маломерными судами.

В акватории Каспийского моря в районе Черных камней в Дагестане погиб шестилетний ребенок, который катался на гидроцикле. Об этом сообщило МЧС России. Сигнал о происшествии поступил в оперативную дежурную смену в 13:55. Спасательные подразделения два дня обследовали дно в районе происшествия.

С начала 2026 года в Дагестане правоохранители пресекли работу 52 майнинг-ферм, действовавших с нарушением законодательства. Возбуждены пять уголовных дел. Финансовый ущерб оценивается более чем в 129 млн руб.

Следственный отдел по городу Каспийску СУ СК РФ по Республике Дагестан проводит процессуальную проверку по факту гибели машиниста башенного крана.

В Дагестане учредили Координационный совет по градостроительству и развитию агломераций. На первом заседании врио главы республики Федор Щукин заявил, что власти намерены обеспечить сбалансированное развитие городов и не допустить хаотичной застройки. В соответствии с новыми требованиями, темпы строительства не должны опережать развитие инфраструктуры.