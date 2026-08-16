Жительница Пятигорска потеряла почти 2 млн рублей на сайте знакомств

Жительница Пятигорска обратилась в ОМВД России по городу с заявлением о мошенничестве. Она лишилась 2 млн руб. из-за аферы на сайте знакомств, сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Потерпевшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. В ходе переписки тот рассказал о высоких доходах от инвестиций и предложил ей заработать аналогичным образом. Аферист передал контакты горожанки своей родственнице, представившейся финансовым экспертом. На протяжении полутора месяцев пострадавшая переводила личные и кредитные средства на счета, которые указывал куратор. Общая сумма переводов достигла почти 2 млн руб., однако обещанного дохода она так и не получила.

О случившемся жертва рассказала подруге, и та убедила ее обратиться в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Мария Хоперская