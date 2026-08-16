Роспотребнадзор изъял 15,2 кг сомнительной рыбы в Самарской области

В Самарской области изъято из оборота девять партий рыбной продукции общим весом 15,2 кг. Данные за первое полугодие 2026 года опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что основными причинами забраковки стали истечение сроков годности и нарушение условий хранения, установленных изготовителем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

За первые шесть месяцев года ведомство проверило 391 пробу рыбной продукции и морепродуктов на соответствие требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза. Пробы оценивали по разным параметрам — в том числе по микробиологическим, физикохимическим, санитарнохимическим, паразитологическим и радиологическим показателям, а также на содержание антибиотиков.

По итогам лабораторных исследований выявлено 22 пробы, не отвечающие требованиям регламента. Из них 13 проб не соответствовали нормам по микробиологическим показателям, девять — по физикохимическим. Вся продукция, не прошедшая проверку, в торговую сеть не поступала — исследования проводились хозяйствующими субъектами в рамках производственного контроля.

За нарушения санитарных требований и норм техрегламента составлено шесть протоколов. По четырем из них вынесены постановления о наложении штрафов — общая сумма составила 100 тыс. рублей. Еще по двум протоколам нарушителям вынесли предупреждения.

Георгий Портнов