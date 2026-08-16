На Ставрополье предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В северной части Ставропольского края установлена чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В восточной части и юго-западных районах местами фиксируется высокая пожарная опасность четвертого класса. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В выходные температура воздуха поднимется до 31 градуса. Опасные условия сохранятся до конца суток 15 августа и в течение суток 16 августа 2026 года.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать осторожность. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб — 112.

Мария Хоперская