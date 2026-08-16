В Новороссийске модернизируют систему оповещения населения

Власти Новороссийска объявили электронный аукцион на выполнение работ по модернизации муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Как следует из документации закупки, в рамках проекта планируется замена устаревшего оборудования на 20 объектах городского округа включая жилые кварталы и социальные учреждения. Акустические системы, установленные на опорах и крышах зданий, будут демонтированы и заменены на современные блоки акустического оповещения БАО-600 и акустические системы АС-600 DUO мощностью не менее 600 Вт.

Особое внимание в техническом задании уделено совместимости нового оборудования с действующей инфраструктурой. Поставщику предстоит обеспечить сопряжение монтируемых устройств с действующими муниципальными и региональными пультами управления.

В перечень работ входит не только монтаж оборудования, но и прокладка силовых кабелей, установка железобетонных опор, а также комплекс пусконаладочных мероприятий. На завершающем этапе подрядчик проведет предварительные испытания, в ходе которых будет проверено взаимодействие всех элементов системы и запуск всех режимов оповещения — от сигнала сирены до речевых сообщений с микрофона.

Гарантийные обязательства подрядчика составят 24 месяца на монтажные работы и не менее 12 месяцев на поставляемое оборудование. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2026 года.

Наталья Решетняк