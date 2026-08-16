В Предгорном округе модернизировали освещение в 43 населенных пунктах

Предгорный округ Ставропольского края подвел предварительные итоги масштабной модернизации уличного освещения. С начала года здесь смонтировали более 6 тыс. новых осветительных приборов на более чем 350 объектах во всех 43 населпнных пунктах муниципалитета. Финансирование программы вдвое превысило объем аналогичного периода прошлого года.

Перечень улиц для ремонта формировался на основе обращений граждан — заявок в территориальные отделы, обращений на личных приёмах главы округа и во время прямых линий губернатора. В итоге дополнительные светильники появились на 12 улицах, где освещение прежде отсутствовало или было недостаточным. Устаревшие фонари заменили современными светодиодными. Приоритет отдан центральным магистралям, транспортным развязкам, перекресткам и территориям у социальных объектов.

Переход на LED-технологии повышает безопасность пешеходов и водителей в тёмное время суток и снижает нагрузку на бюджет за счет экономии электроэнергии.

До конца года планируется заменить еще порядка полутора тысяч светильников. «До конца года выделим дополнительное финансирование, чтобы заменить ещё порядка полутора тысяч светильников. Таким образом, к концу года количество обновлённых светоточек в округе приблизится к 8 тысячам. Система обратной связи продолжит действовать, перечень участков для модернизации на 2027 год будет формироваться с учётом пожеланий жителей», — заявил глава округа Николай Бондаренко.

Мария Хоперская