Полиция возбудила дело после ДТП во Всеволожске, где погибли два человека

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция расследует ДТП во Всеволожске, в котором погибли водитель и пассажир Nissan

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Полиция расследует ДТП во Всеволожске, в котором погибли водитель и пассажир Nissan

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Авария произошла 15 августа на седьмом километре дороги «Всеволожск — Кирпичный завод». В результате столкновения водитель Nissan 1949 года рождения и его пассажир, личность которого пока не установлена, погибли на месте.

Водитель Tesla 2003 года рождения получил травмы и был госпитализирован.

«В результате аварии водитель японского автомобиля, а также неустановленный пассажир скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Tesla был госпитализирован. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ»,— сообщили в МВД.

Матвей Николаев