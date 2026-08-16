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Колесо обозрения в ростовском парке Островского снесут до конца 2026 года

Колесо обозрения в ростовском Парке имени Островского демонтируют до конца 2026 года. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на управление культуры города.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Аттракцион официально именуется «Круговой обзор М» и не работает долгие годы — по предварительным оценкам, не менее десяти лет.

С 18 по 20 мая специалисты Научно-внедренческого предприятия ДИАМЕТ провели техническое обследование конструкции. Колесо проверку не прошло, после чего было принято решение о его сносе.

Мария Хоперская

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