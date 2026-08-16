В тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение с 17 по 25 августа

В тоннеле дамбы Санкт-Петербурга с 17 по 25 августа введут временные ограничения движения из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений города.

Ограничения будут действовать во внешнем кольце КАД — в отсеке Финской стороны тоннеля судопропускного сооружения С-1.

В дирекции КЗС предупредили, что на время вывода и ввода ремонтной техники возможна полная остановка движения перед въездом в тоннель. По регламенту продолжительность такой остановки не должна превышать 7–10 минут.

«Для ввода и вывода ремонтной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7–10 минут»,— сообщили в дирекции.

Автомобилистов просят следить за информацией на дорожных табло, соблюдать требования разметки, знаков и ограждений, а также придерживаться установленного скоростного режима.

Матвей Николаев