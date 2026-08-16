В Новороссийске топливо отпускают на 25 АЗС

Двадцать пять автозаправочных станций (АЗС) в Новороссийске по состоянию на 09:00 мск осуществляют отпуск топлива. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уточняется, что по решению собственников на всех работающих АЗС введены временные ограничения: топливо отпускается исключительно в топливные баки автомобилей, объем отпуска на одну машину не превышает 30–50 литров в зависимости от станции.

Согласно данным мэрии, бензин марки АИ-100 в настоящее время на заправках города отсутствует. Марка АИ-95 доступна на 10 АЗС, АИ-92 — на шести станциях, дизельное топливо — на всех 25 работающих АЗС.

Перечень действующих автозаправочных станций:

«Роснефть»: территория Цемдолина, ул. Ленина (АЗС возле развязки — обслуживание только по топливным картам); Мысхакское шоссе (дизтопливо); Кирилловка (АИ-92 по топливным картам, дизтопливо); п. Верхнебаканский (дизтопливо).

«Лукойл»: пр. Дзержинского (АИ-95, дизтопливо); тер. Цемдолина, ул. Ленина (дизтопливо); ул. Суворовская (дизтопливо); ст. Раевская (дизтопливо); Сухумское шоссе (дизтопливо, АИ-92 и АИ-95 — по топливным картам).

«Газпром»: ст. Натухаевская (АИ-92, АИ-95, дизтопливо — станция работает до 24:00).

«Газпромнефть»: с. Гайдук, Новороссийское шоссе (АИ-92, АИ-95, дизтопливо); с. Гайдук, «Золотая рыбка» (АИ-92, АИ-95, дизтопливо).

Rusoil: тер. Цемдолина, «Золотая рыбка» (АИ-92, АИ-95, дизтопливо).

«Татнефть»: п. Верхнебаканский (АИ-92, дизтопливо).

«Уфимнефть»: на всех АЗС в наличии дизельное топливо.

PNB: Кирилловка (АИ-92, дизтопливо).

«Ягуар»: ст. Натухаевская, ул. Шоссейная (АИ-92, дизтопливо).

В администрации города добавили, что еще 11 автозаправочных станций временно не осуществляют отпуск горюче-смазочных материалов.

Наталья Решетняк