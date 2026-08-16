На Ставрополье насчитали более 35 тысяч перепелов

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края опубликовало итоги учета степных и полевых птиц, который проводился два с половиной месяца в общедоступных и закреплённых охотничьих угодьях, а также на особо охраняемых природных территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В число учитываемых видов вошли вальдшнеп, горлица, грач, клинтух, коростель, перепел, перепелятник, рябинник, серая ворона, сизый голубь, тетеревятник и яхирь.

Наибольшую численность среди охотничьих ресурсов показали перепел — более 35 тысяч птиц — и коростель — 29 тысяч. Среди видов, не относящихся к охотничьим ресурсам, лидирует грач — свыше 28 тысяч особей. На втором месте сизый голубь — более 14 тысяч, на третьем горлица — более 13 тысяч.

Мария Хоперская