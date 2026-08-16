Грозы и дожди задержатся в Ленобласти до понедельника

В Ленинградской области до вечера 17 августа сохранится желтый уровень погодной опасности из-за гроз. Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника, сообщили 16 августа в Гидрометцентре России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гидрометцентр продлил предупреждение о грозах в Ленобласти

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Гидрометцентр продлил предупреждение о грозах в Ленобласти

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Грозы ожидаются местами на территории региона. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Санкт-Петербург и Ленобласть оказались под влиянием периферии циклона, центр которого находится над югом Финляндии. Он принесет в регион облачную погоду, кратковременные дожди и грозы.

16 августа температура воздуха в Ленобласти составит от +19 до +24 градусов. В понедельник станет прохладнее — ожидается от +18 до +20 градусов.

Матвей Николаев