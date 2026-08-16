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Морская вода у Новороссийска и Анапы остыла до +24 градусов

Самая холодная вода у черноморского побережья Краснодарского края зафиксирована в Новороссийске и Анапе — там температура опустилась до +24 градусов, сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В Геленджике вода прогрета до +25, в Туапсе — до +27. В Азовском море температура не превышает +26 градусов у Тамани, Приморско-Ахтарска, Должанской и Ейска.

По данным синоптиков, остывание связано с установившейся ветреной погодой.

Наталья Решетняк

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