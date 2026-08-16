В самарском аэропорту задержаны рейсы в Хургаду, Душанбе и Сочи

Задержка вылета четырех авиарейсов произошла в самарском аэропорту Курумоч в воскресенье, 16 августа. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

В частности, отложен вылет одного самолета из Самары в Хургаду, одного — в Душанбе и двух — в Сочи. Также задерживается прибытие в аэропорт Курумоч шести рейсов (из Антальи, Хургады, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи).

Это связано с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА. Она объявлялась в Самарской области утром в воскресенье. В настоящее время в регионе снят режим «Беспилотная опасность». Аэропорт Курумоч работает в штатном режиме.

Георгий Портнов