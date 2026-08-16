При пожаре в строящемся ЖК в Омске погиб рабочий, 10 человек пострадали

Следственное управление СКР по Омской области возбудило уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

По данным правоохранительного ведомства, инцидент произошел в Омске в строящемся жилом комплексе «Кварталы Драверта» на ул. Шаронова. При выполнении сварочных работ загорелся утеплитель. При пожаре пострадали 11 рабочих, которые были госпитализированы в ожоговое и травматологическое отделения «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №1». Один из потерпевших — 39-летний мужчина — скончался в реанимации от многочисленных ожогов. В реанимационном отделении больницы остаются семь строителей.

Следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. По факту случившегося прокуратура Кировского округа Омска организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности, требований охраны труда и миграционного законодательства.

ЖК «Кварталы Драверта» в Омске возводит компания «Брусника». Проект предусматривает строительство 24 многоквартирных домов, а также социальную инфраструктуру: школу, детские сады, поликлинику и парк.

Михаил Кичанов