В Анапе в воскресенье утром работает 24 АЗС

По состоянию на 9:30 в Анапе работают 24 автозаправочные станции. На 13 из них топливо отпускают только по картам и для спецтранспорта, еще на 17 действуют литражные ограничения, сообщили в мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-92 доступен на 19 АЗС, АИ-95 — на 17. Дизтопливо есть на всех 24 заправках. АИ-100 на данный момент в городе отсутствует.

Ограничения по объему варьируются: от 30 до 40 литров для бензина и дизеля, а также до 50–60 литров только для ДТ на части станций.

В администрации муниципалитета призывают автомобилистов воздержаться от создания искусственного ажиотажа. «Убедительная просьба к анапчанам не закупать топливо впрок. Это поможет обеспечить его доступность для всех водителей и сократить время ожидания в очередях на АЗС», — обратились к жителям представители мэрии.

Данные актуальны на утро и могут меняться в течение дня.

Наталья Решетняк