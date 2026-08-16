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В Приозерском районе пьяный водитель устроил ДТП, погибла девочка

В Приозерском районе Ленинградской области в ДТП погибла девочка, еще один ребенок получил травмы. Авария произошла днем 15 августа на региональной дороге в Громовском сельском поселении.

Девочка погибла в ДТП с пьяным водителем в Ленобласти

Девочка погибла в ДТП с пьяным водителем в Ленобласти

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Девочка погибла в ДТП с пьяным водителем в Ленобласти

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Около 14:00 на первом километре дороги «Подъезд к поселку Славянка» автомобиль Citroen C3 съехал в правый кювет. За рулем находился 41-летний мужчина.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девочка находилась в салоне автомобиля и погибла в результате аварии. Еще один пассажир-ребенок был госпитализирован.

Медицинская помощь также потребовалась водителю. Проверка показала, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения: концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 0,355 мг/л.

Матвей Николаев

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