В Приозерском районе пьяный водитель устроил ДТП, погибла девочка

В Приозерском районе Ленинградской области в ДТП погибла девочка, еще один ребенок получил травмы. Авария произошла днем 15 августа на региональной дороге в Громовском сельском поселении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девочка погибла в ДТП с пьяным водителем в Ленобласти

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Девочка погибла в ДТП с пьяным водителем в Ленобласти

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Около 14:00 на первом километре дороги «Подъезд к поселку Славянка» автомобиль Citroen C3 съехал в правый кювет. За рулем находился 41-летний мужчина.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, девочка находилась в салоне автомобиля и погибла в результате аварии. Еще один пассажир-ребенок был госпитализирован.

Медицинская помощь также потребовалась водителю. Проверка показала, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения: концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 0,355 мг/л.

Матвей Николаев